Rosyjski dyktator Władimir Putin jest gotowy do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Poinformował o tym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Według niego przywódca Rosji rzekomo jest otwarty na rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy. Jednocześnie rzecznik Kremla nie podał żadnych innych szczegółów dotyczących ewentualnej rozmowy.

Według Pieskowa Putin rzekomo jest otwarty na rozmowę telefoniczną, jednak Zełenski jak dotąd do niego nie zadzwonił.

„Putin jest otwarty na rozmowę telefoniczną, ale Zełenski jak dotąd do niego nie zadzwonił” – powiedział rzecznik Kremla.

Peskow dodał, że takie stanowisko dotyczy również ewentualnych rozmów telefonicznych Putina z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

Jednocześnie rzecznik Kremla nie poinformował o konkretnych ustaleniach dotyczących takich kontaktów ani o możliwych terminach rozmów.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe

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