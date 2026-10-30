У Кремлі заявили, що Путін готовий поговорити по телефону із Зеленським

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Російський диктатор Володимир Путін готовий провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, очільник РФ нібито відкритий до телефонного діалогу з українським президентом. Водночас інших подробиць щодо можливої розмови представник Кремля не повідомив.

За словами Пєскова, Путін нібито відкритий до діалогу телефоном, однак Зеленський досі не телефонував йому.

«Путін відкритий для діалогу телефоном, але Зеленський поки що йому не дзвонив», – сказав речник Кремля.

Пєсков додав, що така позиція стосується також можливих телефонних розмов Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Водночас речник Кремля не повідомив про конкретні домовленості щодо таких контактів або можливі дати розмов.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ

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