Российский диктатор Владимир Путин готов провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, глава РФ якобы открыт для телефонного диалога с украинским президентом. В то же время других подробностей о возможном разговоре представитель Кремля не сообщил.

По словам Пескова, Путин якобы открыт для телефонного диалога, однако Зеленский до сих пор не звонил ему.

«Путин открыт для диалога по телефону, но Зеленский пока ему не звонил», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Песков добавил, что такая позиция касается также возможных телефонных разговоров Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В то же время пресс-секретарь Кремля не сообщил о конкретных договоренностях относительно таких контактов или возможных датах разговоров.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ

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