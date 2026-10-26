Видео: Бойцы 63-й бригады вывели из Лимана восьмерых человек и спасли их от дрона

Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады эвакуировали восьмерых гражданских из Лимана в Донецкой области. Во время спасения людей один из бойцов прикрыл их своим телом от удара российского дрона.

Двухдневная эвакуация из Лимана проходила под постоянными атаками российских дронов

Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса провели чрезвычайно сложную двухдневную операцию по эвакуации 8 гражданских лиц из-под вражеских обстрелов в Лимане.



Во время атаки вражеского FPV-дрона один из бойцов прикрыл

собой гражданских от взрыва.

Операция началась после успешного выполнения бойцами 7-й роты 3-го механизированного батальона своей основной боевой задачи.

Узнав о заблокированных гражданских лицах, военные организовали спасательную миссию, которая длилась двое суток и проходила в условиях постоянных российских засад и непрерывных атак вражеских беспилотников.

На земле работала сводная ударно-поисковая группа, в которую вошли украинские защитники, а также французские и американские легионеры с псевдонимами Флеш, Ковбой, Спад, Чандра и Фанта.

С воздуха их действия координировала аэроразведка, которая прокладывала

безопасные маршруты и предупреждала о вражеских засадах.

Логистику и сверхсложную переправу на бронемашинах MaxxPro обеспечили минометная батарея и подразделение НРК.

Во время атаки FPV-дрона военный прикрыл гражданских собственным телом

На завершающем этапе эвакуации группу обнаружил и атаковал российский FPV-дрон.

Один из военнослужащих принял удар на себя, прикрыв телом гражданских. Герой получил тяжелое ранение, однако спас жизни людям. Благодаря оперативным действиям разведвзвода раненого бойца удалось своевременно эвакуировать и оказать медицинскую помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе 63-й ОМБр.



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