В оккупированной Луганской области 18 населенных пунктов остались без газа

На временно оккупированной территории Луганской области в 18 городах и селах на неопределенный срок приостановили обслуживание потребителей газа.

Причиной стал технический сбой, из-за которого оператор потерял доступ к клиентской базе.

Из-за неисправности системы жители не могут заключать договоры и получать ряд других услуг по газоснабжению.

Ограничения касаются, в частности, Луганска, Кременной, Лисичанска, Рубежного, Счастья, Северодонецка и Сватово. Когда работа системы будет восстановлена и возобновится полноценное обслуживание потребителей, пока неизвестно.

Источник: Луганская областная военная администрация

На временно оккупированной территории Луганской области девять городов и прилегающие села остались без воды. Причиной стала остановка насосных станций в различных районах региона.

Силы обороны Украины 20 октября и в ночь на 21 октября нанесли удары по военным объектам российских войск. Под удар попали пункты управления в районе Луганска и Курахового в Донецкой области, а также склады материально-технического обеспечения противника в Донецкой области и во временно оккупированном Крыму.

Начальнику оперативного отдела так называемой «Суходельской исправительной колонии № 4» на временно оккупированной Луганщине заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с украинскими военнопленными.

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