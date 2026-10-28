W okupowanej obwodzie ługańskim 18 miejscowości pozostało bez gazu

Na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego w 18 miastach i wsiach na czas nieokreślony wstrzymano dostawy gazu do odbiorców.

Przyczyną była awaria techniczna, w wyniku której operator stracił dostęp do bazy klientów.

Z powodu awarii systemu mieszkańcy nie mogą zawierać umów ani korzystać z szeregu innych usług związanych z dostawą gazu.

Ograniczenia dotyczą w szczególności Ługańska, Kreminniej, Lisiczanska, Rubiżnego, Szczęścia, Siwerskodonecka i Svatowa. Nie wiadomo na razie, kiedy system zostanie przywrócony do działania i kiedy wznowiona zostanie pełna obsługa odbiorców.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Ługańsku

Na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego dziewięć miast i okoliczne wioski pozostały bez wody. Przyczyną było wyłączenie stacji pomp w różnych rejonach regionu.

Siły obronne Ukrainy 20 października oraz w nocy z 20 na 21 października przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe rosyjskich sił zbrojnych. Atakom uległy punkty dowodzenia w rejonie Ługańska i Kurachowego w obwodzie donieckim, a także magazyny zaopatrzenia materiałowo-technicznego przeciwnika w obwodzie donieckim oraz na tymczasowo okupowanym Krymie.

Szefowi działu operacyjnego tzw. „kolonii karnej nr 4 w Suchodilu” na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego postawiono zaocznie zarzut okrutnego traktowania ukraińskich jeńców wojennych.

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