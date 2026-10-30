Od września Rosja przeprowadziła ponad 350 ataków na ukraiński sektor energetyczny — Shmyhal

Od września rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 350 ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W wyniku tych ataków uszkodzono ponad 800 urządzeń w podstacjach i elektrowniach, z czego prawie połowa uległa całkowitemu zniszczeniu.

„Od września i w październiku wróg przeprowadził ponad 350 ataków. Uszkodzono ponad 800 urządzeń w podstacjach i elektrowniach. Prawie połowa, około 350, została utracona” – powiedział.

Denys Szmyhal poinformował, że 235 transformatorów jest już zabezpieczonych drugim poziomem ochrony. Według ministra te rozwiązania inżynieryjne wykazują skuteczność nawet w obliczu intensywnych rosyjskich ataków.

„W ciągu pół roku, pomimo ogromnej liczby ataków balistycznych i dronów rakietowych, odnotowano tylko jeden przypadek trafienia obiektu objętego ochroną przez rakietę balistyczną. Nie ma innych takich przypadków, mimo ogromnej liczby ataków balistycznych.

Systemy ochronne działają, a szczególnie dobrze sprawdzają się te wyposażone w tak zwaną sztywną osłonę przeddetonacyjną. W związku z tym jest to obecnie podstawowe i ostatnie rozwiązanie technologiczne w zakresie ochrony obiektów energetycznych. Wszystko to jest realizowane” – wyjaśnił minister.

Szmygal podkreślił również, że konstrukcje ochronne mają kluczowe znaczenie dla szybkości odbudowy uszkodzonej infrastruktury energetycznej.

Według oceny ministra, gdyby obiekty energetyczne nie posiadały takiej ochrony, odbudowa po rosyjskich atakach przy obecnej intensywności trwałaby miesiącami.

O tym poinformował minister energii Denys Szmygal podczas godziny pytań do rządu.

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