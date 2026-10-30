С сентября Россия нанесла по энергетике Украины более 350 ударов, — Шмыгаль

С сентября российские войска нанесли более 350 ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атак было повреждено более 800 единиц оборудования на подстанциях и генерирующих мощностях, почти половина из них утрачена.

«Начиная с сентября и в октябре враг нанес более 350 ударов. Пострадало более 800 единиц оборудования на подстанциях и генерирующих мощностях. Почти половина, около 350, утрачена», — сказал он.

Денис Шмыгаль сообщил, что 235 трансформаторов уже защищены вторым уровнем защиты. По словам министра, эти инженерные решения демонстрируют эффективность даже при интенсивных российских атаках.

«За полгода, при всем количестве баллистических атак и реактивных дронов, зафиксирован лишь один случай поражения объекта, находящегося под защитой, баллистической ракетой. Других случаев, при всем количестве баллистических атак, нет.

Защитные сооружения работают, особенно хорошо работают сооружения с так называемым жестким преддетонационным экраном. Соответственно, сейчас это основной и последний технологический подход к защите энергетических объектов. Все это делается», — пояснил министр.

Шмыгаль также подчеркнул, что защитные сооружения имеют важное значение для скорости восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

По оценке министра, если бы энергетические объекты не имели такой защиты, восстановление после ударов России при нынешней интенсивности атак длилось бы месяцами.

Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

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