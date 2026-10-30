Россияне атаковали объект критически важной инфраструктуры в Днепре

30 октября российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре. В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

«Враг вновь нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре. Произошло возгорание», — написал он.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Источник: Александр Ганжа в Telegram

29 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника общежитие одного из профессионально-технических училищ в Днепре. После удара загорелись несколько комнат на верхнем этаже здания. По предварительным данным, никто не пострадал — люди находились в укрытии.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

В Днепре после российского удара вспыхнул пожар на предприятии.

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