Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі

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Російські війська 30 жовтня завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог знову ударив по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Сталося займання», — написав він.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Джерело: Олександр Ганжа у Telegram

Російські військові атакували безпілотником, 29 жовтня, гуртожиток одного з професійно-технічних училищ у Дніпрі. Після удару загорілися кілька кімнат на верхньому поверсі будівлі. За попередніми даними, ніхто не постраждав — люди перебували в укритті.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

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