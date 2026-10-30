Rosjanie zaatakowali obiekt infrastruktury krytycznej w Dnieprze

30 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt infrastruktury krytycznej w Dnieprze. W wyniku ataku wybuchł pożar.

Poinformował o tym szef administracji obwodowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganza.

„Wróg ponownie zaatakował obiekt infrastruktury krytycznej w Dnieprze. Wybuchł pożar” – napisał.

Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.

Źródło: Oleksandr Hanża na Telegramie

29 października rosyjscy żołnierze zaatakowali za pomocą drona akademik jednej ze szkół zawodowo-technicznych w Dnieprze. Po uderzeniu zapaliło się kilka pokoi na najwyższym piętrze budynku. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał — ludzie przebywali w schronie.

Przypomnijmy, że okupanci zaatakowali dworzec kolejowy w Dnieprze, w wyniku czego zginęło co najmniej 13 osób.

W Dnieprze po rosyjskim ataku wybuchł pożar w zakładzie przemysłowym.

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