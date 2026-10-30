Agencja Associated Press opublikowała zdjęcia tymczasowo okupowanego miasta Oleszki w obwodzie chersońskim. Autorem zdjęć jest ukraiński fotograf Jewhen Maloletka.

Na zdjęciach widać zniszczone budynki mieszkalne, ulice pokryte siatkami przeciwdronowymi oraz codzienne życie lokalnych mieszkańców w warunkach okupacji.

Fotograf uchwycił również mural przedstawiający ukraińskich żołnierzy na ścianie jednego z schronów.

Zdjęcia opublikowano w kontekście operacji humanitarnej w Oleszkach, gdzie przybyły autobusy do ewakuacji mieszkańców oraz ciężarówki z pomocą humanitarną.

Na opublikowanych materiałach wideo widać również uzbrojonych rosyjskich żołnierzy przebywających w miejscu prowadzenia działań humanitarnych.

Źródło: Associated Press

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim trwają przygotowania do misji humanitarnej: dla lokalnych mieszkańców zorganizowano dostawę pomocy, a także zapewniono możliwość ewakuacji ludności cywilnej. W sumie przygotowano 25 autobusów o łącznej liczbie 750 miejsc oraz karetki pogotowia dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Pierwsza dama USA Melania Trump nie planuje obecnie podróży do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. Jednocześnie jej zespół nie wyklucza takiej wizyty w przyszłości, o ile pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa oraz harmonogram obowiązków żony amerykańskiego prezydenta.

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras oraz przygotowano konwój humanitarny do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej delegacja złożona z przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji przybyła na miejsce, skąd planowane jest dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszki.

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