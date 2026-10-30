Появились первые фотографии оккупированных Олешек после российских атак

Агентство Associated Press опубликовало фотографии временно оккупированного города Олешки в Херсонской области. Снимки сделал украинский фотограф Евгений Малолетка.

На снимках видны поврежденные жилые дома, улицы, накрытые сетками для защиты от дронов, а также повседневная жизнь местных жителей в условиях оккупации.

Также фотограф запечатлел мурал с изображением украинских военных на стене одного из укрытий.

Публикация фотографий состоялась на фоне гуманитарной операции в Олешках, куда прибыли автобусы для эвакуации жителей и грузовики с гуманитарной помощью.

На обнародованных видеокадрах также заметны вооруженные российские военные, находящиеся на месте проведения гуманитарных мероприятий.

Источник: Associated Press

Во временно оккупированных Олешках в Херсонской области готовятся к гуманитарной миссии: для местных жителей организовали доставку помощи, а также предусмотрели возможность выезда гражданского населения. Всего подготовлено 25 автобусов на 750 мест и автомобили скорой помощи для людей с ограниченной подвижностью.

Первая леди США Мелания Трамп пока не планирует поездку во временно оккупированные Олешки в Херсонской области. В то же время ее команда не исключает такого визита в будущем, если это позволит ситуация с безопасностью и график супруги американского президента.

В временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

До этого делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла на место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

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