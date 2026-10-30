Из Олешок в Украину хотят уехать в четыре раза больше людей, чем в Россию

Из временно оккупированных Олешек на подконтрольную Украине территорию хотят выехать в четыре раза больше людей, чем в Россию. По словам российского военного корреспондента Романова, для перевозки желающих в Украину планируется задействовать 17 автобусов, тогда как в сторону РФ должны отправиться лишь четыре. Он также утверждает, что российская сторона якобы собирается показать больше автобусов, следующих в Россию, скрыв пустые салоны за зашторинными окнами.

Из временно оккупированных Олешек в Херсонской области значительно больше людей хотят выехать на подконтрольную Украине территорию, чем в Россию. Об этом сообщает российский военный корреспондент Романов. По его словам, количество желающих выбрать украинское направление примерно в четыре раза превышает количество тех, кто планирует выехать в РФ. Как утверждает Романов, для перевозки людей в Украину должны задействовать 17 автобусов. В то же время в сторону России планируют отправить лишь четыре. Такая разница, по его информации, якобы не устраивает российскую сторону.

Военкор также заявил, что оккупанты могут попытаться скрыть реальное количество пассажиров, выезжающих в Россию. Для этого, по его словам, планируется показать больше автобусов, чем нужно, а их окна завесить шторами. Так посторонним наблюдателям будет сложнее увидеть, что внутри транспорт может быть пустым. Информация о такой возможной схеме пока исходит именно из сообщения Романова. Независимого подтверждения этих планов нет. Также пока не обнародованы полные данные о количестве людей, которые фактически выехали из города в каждом направлении.

Впрочем, даже приведённое российским военным корреспондентом соотношение показывает, что среди людей, желающих покинуть Олешки, значительно больше тех, кто хочет уехать на подконтрольную Украине территорию. Русское направление, по его же словам, выбирает гораздо меньшее количество жителей. Олешки находятся под российской оккупацией с первых месяцев полномасштабного вторжения. Город расположен на левом берегу Днепра напротив Херсона. Из-за боевых действий, обстрелов и оккупационного режима местные жители оказались в сложных условиях. Выезд из таких населенных пунктов часто зависит от ситуации с безопасностью, доступности транспорта и возможности пройти необходимые проверки.

На этом фоне сообщение о количестве желающих выехать в Украину привлекает особое внимание. Оно противоречит российской пропагандистской картине, в которой оккупированные территории якобы добровольно выбирают Россию. По крайней мере, приведенные Романовым цифры свидетельствуют о другой тенденции: среди тех, кто сейчас ищет возможность покинуть Олешки, преобладают люди, желающие уехать именно на подконтрольную Украине территорию. В то же время эти данные не дают оснований делать выводы о политических взглядах всех жителей города. Но они показывают, что российская версия о массовом стремлении людей жить под властью РФ не подтверждается даже отдельными сообщениями из российского информационного пространства. Об этом сообщает Денис Казанский.

Гуманитарная миссия в Олешках: подготовлено 25 автобусов для оказания помощи и эвакуации гражданских лиц.

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области завершили разминирование определенных маршрутов и подготовку гуманитарного конвоя к отправке, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перед этим делегация с участием представителей Украины, США и России прибыла на место, откуда планируется доставлять гуманитарную помощь в Олешки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования.

Российские войска могут использовать временное перемирие в оккупированных Олешках для переброски техники и военных ближе к Херсону. О такой угрозе сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на украинских военнослужащих. По их оценкам, российские подразделения активизировали передвижения на левом берегу Днепра, однако независимого подтверждения подготовки наступления пока нет.





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