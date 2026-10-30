З Олешок до України хочуть виїхати вчетверо більше людей, ніж до Росії

Із тимчасово окупованих Олешок, 30 жовтня, на підконтрольну Україні територію хочуть виїхати вчетверо більше людей, ніж до Росії. За словами російського воєнкора Романова, для перевезення охочих до України планують залучити 17 автобусів, тоді як у напрямку РФ мають вирушити лише чотири. Він також стверджує, що російська сторона нібито збирається показати більше автобусів, які прямують до Росії, приховавши порожні салони за заштореними вікнами.

Із тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині значно більше людей хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію, ніж до Росії. Про це повідомляє російський воєнкор Романов. За його словами, кількість охочих обрати український напрямок приблизно вчетверо перевищує кількість тих, хто планує виїхати до РФ. Як стверджує Романов, для перевезення людей до України мають залучити 17 автобусів. Натомість у напрямку Росії планують відправити лише чотири. Така різниця, за його повідомленням, нібито не влаштовує російську сторону.

Воєнкор також заявив, що окупанти можуть спробувати приховати справжню кількість пасажирів, які виїжджають до Росії. Для цього, за його словами, планують показати більше автобусів, ніж потрібно, а їхні вікна завісити шторами. Так стороннім спостерігачам буде складніше побачити, що всередині транспорт може бути порожнім. Інформація про таку можливу схему поки що походить саме з повідомлення Романова. Незалежного підтвердження цих планів немає. Так само наразі не оприлюднено повних даних про кількість людей, які фактично виїхали з міста в кожному напрямку.

Втім, навіть наведене російським воєнкором співвідношення показує, що серед людей, які хочуть залишити Олешки, значно більше охочих їхати на підконтрольну Україні територію. Російський напрямок, за його ж словами, обирає набагато менша кількість мешканців. Олешки перебувають під російською окупацією з перших місяців повномасштабного вторгнення. Місто розташоване на лівому березі Дніпра навпроти Херсона. Через бойові дії, обстріли та окупаційний режим місцеві жителі опинилися у складних умовах. Виїзд із таких населених пунктів часто залежить від безпекової ситуації, доступності транспорту та можливості пройти необхідні перевірки.

На тлі цього повідомлення про кількість охочих виїхати до України привертає особливу увагу. Воно суперечить російській пропагандистській картині, у якій окуповані території нібито добровільно обирають Росію. Принаймні наведені Романовим цифри свідчать про іншу тенденцію: серед тих, хто зараз шукає можливість залишити Олешки, переважають люди, які хочуть виїхати саме на підконтрольну Україні територію. Водночас ці дані не дають підстав робити висновки про політичні погляди всіх мешканців міста. Але вони показують, що російська версія про масове бажання людей жити під владою РФ не підтверджується навіть окремими повідомленнями з російського інформаційного середовища. Про це повідомляє Денис Казанский.

Гуманітарна місія в Олешках: підготували 25 автобусів для допомоги та евакуації цивільних.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців. За їхніми оцінками, російські підрозділи активізували переміщення на лівобережжі Дніпра, однак незалежного підтвердження підготовки наступу наразі немає.





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