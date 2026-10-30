30 октября российские войска нанесли несколько новых ударов по железнодорожному вокзалу Днепра, пассажиров и сотрудников эвакуировали в укрытия.

Об этом сообщили в «Укрзализныце». По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал — ни среди пассажиров, ни среди железнодорожников. Эвакуацию объявили заблаговременно, люди находились в укрытиях.

На подземных площадях вокзала оборудовали зоны для длительного пребывания. Несмотря на ограничения по безопасности и задержки, железнодорожники продолжают работу, чтобы отправить все поезда.

В «Укрзализныце» призвали пассажиров и других людей, находящихся на вокзале, оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Также в компании сообщили, что пассажиры, для которых поездка сегодня не является крайне необходимой, могут сдать билеты и получить полную компенсацию. Поездку можно перенести на другую дату.

Напомним, оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, погибло не менее 13 человек.

Российский удар по вокзалу в Днепре унес жизни пяти железнодорожников: среди погибших — две проводницы.

«Укрзализныця» уточнила обстоятельства российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и пострадали гражданские пассажиры.

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