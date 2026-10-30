Спутниковые снимки показали последствия атаки на Новокуйбышевский НПЗ в России

В сети появились спутниковые снимки Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ после атаки. Снимки позволяют оценить последствия удара по предприятию.

На спутниковых снимках Planet Labs от 30 октября видно, что после атаки беспилотников на заводе в Самарской области продолжается масштабный пожар.

Значительную часть территории Новокуйбышевского НПЗ окутал густой чёрный дым, поэтому установить точные места и степень повреждений пока невозможно.

Источник: Схемы

Fire Point заявила о нанесении удара по Новокуйбышевскому НПЗ в России с помощью дронов FP-1.

Напомним, дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в России, вспыхнул пожар.

До этого The Wall Street Journal сообщила о вероятной паузе в ударах Украины по НПЗ РФ.

Всего украинские силы атаковали около 30 НПЗ в стране-агрессоре РФ.

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