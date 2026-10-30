W sieci opublikowano zdjęcia satelitarne rafinerii ropy naftowej w Nowokuibyshevsku w obwodzie samarskim Federacji Rosyjskiej po ataku. Zdjęcia pozwalają ocenić skutki uderzenia w zakład.

Na zdjęciach satelitarnych Planet Labs z 30 października widać, że po ataku dronów na rafinerię w obwodzie samarskim trwa rozległy pożar.

Znaczna część terenu rafinerii w Nowokuibyszewie jest zasłonięta gęstym czarnym dymem, dlatego na razie nie da się ustalić dokładnych miejsc i stopnia zniszczeń.

Źródło: Schemy

Firma Fire Point poinformowała o ataku na rafinerię w Nowokuibyshevsku w Rosji przy użyciu dronów FP-1.

Przypomnijmy, że drony zaatakowały rafinerię w Nowokuibyszewsku w Rosji, w wyniku czego wybuchł pożar.

Wcześniej „The Wall Street Journal” poinformował o prawdopodobnej przerwie w ukraińskich atakach na rafinerie w Rosji.

W sumie siły ukraińskie zaatakowały około 30 rafinerii w państwie agresorze – Rosji.

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