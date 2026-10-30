Władze rosyjskie coraz aktywniej zaciągają pożyczki na sfinansowanie budżetu, ponieważ wydatki wojskowe wciąż rosną.

Według szacunków Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej deficyt budżetowy w 2026 roku może osiągnąć 7,3 bln rubli — czyli dwukrotnie więcej niż planowano.

W 2027 roku planuje się zwiększyć wydatki na obronę do rekordowego poziomu 17,1 bln rubli, co będzie stanowiło 6,9% PKB i 35% wszystkich wydatków budżetowych. Łącznie z finansowaniem armii, policji i służb specjalnych na te potrzeby przeznaczono 44% budżetu.

W związku z tym ograniczone zostanie finansowanie gospodarki cywilnej, infrastruktury, edukacji i służby zdrowia. Według szacunków ekonomistów, z uwzględnieniem inflacji, wydatki na niechronione pozycje budżetowe mogą zmniejszyć się o około 12%.

Jednocześnie rośnie koszt pożyczek państwowych. W 2027 roku Ministerstwo Finansów RF planuje pozyskać na rynku krajowym 7,7 bln rubli. Rentowność obligacji państwowych wynosi już 16–17%, podczas gdy pięć lat temu pożyczki kosztowały budżet około 7–8% w skali roku.

Ekonomiści ostrzegają, że dalsze finansowanie wojny może doprowadzić do kolejnych cięć wydatków państwowych oraz podwyżek podatków dla obywateli i przedsiębiorstw.

Źródło: Reuters

Władze rosyjskie w coraz większym stopniu polegają na środkach banków państwowych w celu sfinansowania deficytu budżetowego, który w 2026 roku może osiągnąć 91,3 mld dolarów.

29 października rosyjska Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt budżetu federalnego na lata 2027–2029. Dokument przewiduje wzrost wydatków na armię i służby bezpieczeństwa, ograniczenie finansowania szeregu obszarów cywilnych oraz podwyżkę podatków.

Na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu zaporoskiego przedstawiciele administracji okupacyjnej rozpoczęli kampanię przymusowego zbierania środków finansowych i mienia na potrzeby rosyjskich jednostek wojskowych.

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