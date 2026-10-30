Rosja zwiększa dług publiczny, aby pokryć rekordowe wydatki na wojnę
Władze rosyjskie coraz aktywniej zaciągają pożyczki na sfinansowanie budżetu, ponieważ wydatki wojskowe wciąż rosną.
Według szacunków Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej deficyt budżetowy w 2026 roku może osiągnąć 7,3 bln rubli — czyli dwukrotnie więcej niż planowano.
W 2027 roku planuje się zwiększyć wydatki na obronę do rekordowego poziomu 17,1 bln rubli, co będzie stanowiło 6,9% PKB i 35% wszystkich wydatków budżetowych. Łącznie z finansowaniem armii, policji i służb specjalnych na te potrzeby przeznaczono 44% budżetu.
W związku z tym ograniczone zostanie finansowanie gospodarki cywilnej, infrastruktury, edukacji i służby zdrowia. Według szacunków ekonomistów, z uwzględnieniem inflacji, wydatki na niechronione pozycje budżetowe mogą zmniejszyć się o około 12%.
Jednocześnie rośnie koszt pożyczek państwowych. W 2027 roku Ministerstwo Finansów RF planuje pozyskać na rynku krajowym 7,7 bln rubli. Rentowność obligacji państwowych wynosi już 16–17%, podczas gdy pięć lat temu pożyczki kosztowały budżet około 7–8% w skali roku.
Ekonomiści ostrzegają, że dalsze finansowanie wojny może doprowadzić do kolejnych cięć wydatków państwowych oraz podwyżek podatków dla obywateli i przedsiębiorstw.
Źródło: Reuters
Władze rosyjskie w coraz większym stopniu polegają na środkach banków państwowych w celu sfinansowania deficytu budżetowego, który w 2026 roku może osiągnąć 91,3 mld dolarów.
29 października rosyjska Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt budżetu federalnego na lata 2027–2029. Dokument przewiduje wzrost wydatków na armię i służby bezpieczeństwa, ograniczenie finansowania szeregu obszarów cywilnych oraz podwyżkę podatków.
Na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu zaporoskiego przedstawiciele administracji okupacyjnej rozpoczęli kampanię przymusowego zbierania środków finansowych i mienia na potrzeby rosyjskich jednostek wojskowych.