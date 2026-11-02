W Umaniu w wyniku ataku Rosji uszkodzono obiekt infrastruktury krytycznej

W Umaniu w obwodzie czerkaskim w wyniku porannego ataku rosyjskich dronów uszkodzono obiekt infrastruktury krytycznej.

Informację tę przekazał na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej w Czerkasach, Ihor Taburec.

„W obwodzie czerkaskim minął weekend pełen niepokoju, trwający ponad dobę. Od nocy nasi obrońcy również odpierali kolejny atak powietrzny ze strony Rosji. W dniach 1–2 listopada siły i środki obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 40 wrogich celów na niebie nad obwodem czerkaskim. Nie ma rannych. W Umaniu w wyniku upadku bezzałogowego statku powietrznego uszkodzono słup energetyczny. Energetycy wykonują niezbędne prace” – napisał Taburec.

Później opublikował nowe informacje: „Od rana Uman znajdowała się na celowniku wroga. Wystąpiły skutki dla obiektu infrastruktury krytycznej. Z oczywistych powodów nie podaję szczegółów. Nie ma ofiar. Służby ratownicze działają”.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały fabrykę asfaltu w Umaniu.

W szpitalu zmarła 86-letnia kobieta, która odniosła obrażenia podczas rosyjskiego ostrzału Umaniu.

Rankiem 21 października armia rosyjska przeprowadziła atak na Uman w obwodzie czerkaskim. W wyniku ataku wybuchły pożary w budynku mieszkalnym, hipermarkecie i na jego terenie; uszkodzony został również hotel.

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