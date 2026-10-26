У лікарні померла 86-річна постраждала під час російського обстрілу Умані

0:00 / 0:00

В Умані в лікарні померла 86-річна Тамара Ясинська, яка зазнала поранень внаслідок російської атаки 21 жовтня. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу з термічними опіками, однак її життя врятувати не вдалося.

«Російський обстріл забрав життя жительки Умані. На жаль, медикам не вдалось врятувати 86-річну Тамару Ясинську. 21 жовтня жінку госпіталізували до лікарні з опіками. Постраждала мала також тяжкі супутні захворювання», — повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ворожий удар по місту призвів до пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Джерело: Ігор Табурець у телеграмі.

Уранці 21 жовтня російська армія завдала удару по Умані Черкаської області. Унаслідок атаки виникли пожежі в житловому будинку, гіпермаркеті та на його території, також пошкоджено готель.

Читай нас у