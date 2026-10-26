В больнице скончалась 86-летняя женщина, пострадавшая во время российского обстрела Умани

В Умани в больнице скончалась 86-летняя Тамара Ясинская, получившая ранения в результате российского обстрела 21 октября. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с термическими ожогами, однако спасти её жизнь не удалось.

«Российский обстрел унес жизнь жительницы Умани. К сожалению, медикам не удалось спасти 86-летнюю Тамару Ясинскую. 21 октября женщину госпитализировали в больницу с ожогами. Пострадавшая также имела тяжелые сопутствующие заболевания», — сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Вражеский удар по городу привел к повреждению гражданской инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Источник: Игорь Табурец в Telegram.

Утром 21 октября российская армия нанесла удар по Умани Черкасской области. В результате атаки возникли пожары в жилом доме, гипермаркете и на его территории, также повреждена гостиница.

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