W szpitalu zmarła 86-letnia kobieta, która odniosła obrażenia podczas rosyjskiego ostrzału Umaniu

W Umaniu w szpitalu zmarła 86-letnia Tamara Yasinska, która odniosła obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku 21 października. Poszkodowana została przyjęta do szpitala z oparzeniami termicznymi, jednak nie udało się uratować jej życia.

„Rosyjski ostrzał odebrał życie mieszkanki Umaniu. Niestety, lekarzom nie udało się uratować 86-letniej Tamary Yasinskiej. 21 października kobieta została przyjęta do szpitala z oparzeniami. Poszkodowana cierpiała również na poważne choroby współistniejące” – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej w Czerkasach Ihor Taburec. Wrogie uderzenie na miasto spowodowało zniszczenia infrastruktury cywilnej, budynków mieszkalnych i samochodów.

Źródło: Ihor Taburec w serwisie Telegram.

Rankiem 21 października armia rosyjska przeprowadziła atak na Uman w obwodzie czerkaskim. W wyniku ataku wybuchły pożary w budynku mieszkalnym, hipermarkecie i na jego terenie; uszkodzeniu uległ również hotel.

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