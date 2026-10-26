Realizacja wszystkich zaplanowanych działań w ramach operacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszach zajmie od 5 do 7 dni od momentu wejścia w życie zawieszenia ognia 29 października. Poinformował o tym główny doradca pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, Mark Beckman.

Operacja zakłada szeroko zakrojone działania humanitarne, w szczególności udzielenie pomocy lokalnej ludności oraz dalsze etapy mające na celu ponowne połączenie dzieci z ich rodzinami. Przebieg misji będzie rejestrować amerykańska firma medialna Newsmax, której dziennikarze będą pełnić rolę neutralnych obserwatorów i dokumentować proces za pomocą zdjęć, nagrań wideo i audio. Według Bekmana będzie to dodatkowe zabezpieczenie zapewniające bezpieczną przemieszczanie się ludności cywilnej.

Źródło: główny doradca pierwszej damy USA Mark Beckman w wywiadzie dla „Ukrinformu”.

Ukraina uzgadnia z Rosją ostatnie szczegóły ewakuacji ludności cywilnej z Oleszok — Lubinec.

Wcześniej papież rozmawiał telefonicznie z Putinem i wezwał do zawieszenia broni w Oleszach.

W sytuacji w Oleszach można zastosować model zawieszenia ognia, który jest stosowany w rejonie elektrowni jądrowej w Zaporożu.

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