Советник Мелании Трамп раскрыл подробности гуманитарной операции в Олешках

На реализацию всех запланированных мероприятий гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках потребуется от 5 до 7 дней после вступления в силу режима прекращения огня 29 октября. Об этом сообщил главный советник первой леди США Марк Бекмен.

Операция предусматривает масштабные гуманитарные усилия, в частности оказание помощи местным жителям и последующие этапы по воссоединению детей с их семьями. Ход миссии будет фиксировать американская медиакомпания Newsmax, журналисты которой будут выступать в качестве нейтральных наблюдателей и документировать процесс с помощью фото-, видео- и аудиозаписей. По словам Бекмена, это станет дополнительной мерой предосторожности для обеспечения безопасного передвижения гражданского населения.

Источник: главный советник первой леди США Марк Бекмен в интервью «Укринформу».

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