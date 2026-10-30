Fire Point научилась обходиться без Starlink во время ударов по РФ — Reuters

Украинский производитель оружия Fire Point заявил, что его системы могут выполнять боевые задачи без спутниковой связи Starlink. Компания разработала технологические решения, позволяющие оружию ориентироваться без внешнего сигнала и продолжать полет к цели. В то же время полный доступ к Starlink над территорией России мог бы значительно расширить возможности украинских ударов.

Об этом 30 октября в интервью Reuters рассказала генеральный директор Fire Point Ирина Терех. По её словам, компания заранее учитывала возможность перебоев со спутниковой связью, поэтому её системы могут завершать миссию даже без подключения к Starlink. Спутниковая связь SpaceX играет важную роль в работе Сил обороны Украины. Её используют для связи между воинскими подразделениями, управления беспилотниками и выполнения боевых задач. В то же время возможности Starlink над территорией России ограничены, что создает дополнительные трудности для дальних операций.

По данным Reuters, в начале октября Украина в течение примерно десяти дней столкнулась с ограничениями скорости работы Starlink. Это повлияло как на задачи по защите от российских беспилотников, так и на операции по поражению целей.

Ирина Терех пояснила, что Fire Point разрабатывала свои системы с учетом таких ограничений. Одно из главных направлений работы компании — навигация, не зависящая от внешнего сигнала. «Мы строили с учетом этого. Системы Fire Point разработаны для выполнения миссии без спутниковой связи. Навигация, работающая без какого-либо внешнего сигнала, является приоритетом», — сказала она.

В то же время Терех не стала раскрывать технические подробности того, как именно компании удалось обойти эту проблему. Она отметила, что имеющиеся решения позволяют выполнять лишь часть задач, которые стали бы возможными при полноценной работе Starlink над Россией. «Мы нашли способ технологически преодолеть эту проблему, но это охватывает, вероятно, лишь 15–20 % того, что мы могли бы сделать, если бы Starlink работал над Россией», — пояснила руководительница Fire Point.

По её словам, полный доступ к спутниковым системам SpaceX над российской территорией мог бы существенно изменить возможности украинских ударов на большие расстояния. В частности, это помогло бы атаковать российские пусковые установки баллистических ракет.

Терех также высказалась за более предсказуемое сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере технологий и обороны. Она подчеркнула, что Украина должна заранее понимать правила использования таких систем, а не сталкиваться с новыми ограничениями каждые несколько недель. «Мы хотим союза с Америкой, где правила известны заранее, чтобы вопрос о том, можем ли мы защищаться, не поднимался снова каждые несколько недель в зависимости от чьего-то настроения», — заявила Терех.

Новые ракеты Fire Point

Помимо работы над системами навигации, Fire Point разрабатывает собственную линейку ракет. В этом месяце Украина сообщила о первом боевом применении тактической баллистической ракеты FP-7, разработанной компанией. По имеющейся информации, её использовали для поражения цели на временно оккупированной территории Украины. По словам Ирины Терех, дальность FP-7 составляет около 300 километров. Ракету, в частности, можно применять для нанесения ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет малой дальности «Искандер».

Руководитель компании назвала FP-7 возможным дополнением к украинскому арсеналу средств поражения. Она также обратила внимание на стоимость таких ракет. По её словам, их использование может быть экономически выгоднее, чем применение американских ракет-перехватчиков Patriot. «Наша новая ракета FP-7 может, среди прочего, стать ценным дополнением к арсеналу оружия, которое помогает защищать наши города», — сказала Терех.

Это важно с учетом стоимости противовоздушной обороны. Ракеты Patriot предназначены для перехвата сложных воздушных целей, в частности баллистических ракет. Использование более дешёвых средств там, где это позволяют условия, могло бы помочь сэкономить дорогостоящие перехватчики для самых сложных угроз. В то же время конкретных данных о стоимости FP-7 и результатах её боевого применения в заявлении Терех не привела.

Fire Point разрабатывает ракету FP-9

Еще один проект компании — баллистическая ракета FP-9. Ее заявленная дальность полета должна составить около 800 километров. Это значительно более сложная разработка, чем FP-7, и, по словам Терех, такая дальность создает дополнительные трудности при создании и испытаниях ракеты.

Несмотря на это, руководительница Fire Point считает, что FP-9 может приблизиться к боевой готовности уже к концу 2026 года. Однако пока речь идет именно об оценке: компания не сообщила о завершении всех испытаний или официальном принятии ракеты на вооружение.

Fire Point работает над европейской противоракетной обороной

Еще одно направление работы компании — проект Freyja. Его цель — создание общеевропейской системы противоракетной обороны, а Fire Point участвует в координации этой работы. По словам Терех, проект продвигается по плану. К концу 2026 года команда планирует провести испытания по перехвату виртуальной цели с помощью ракетной системы. Следующий этап — перехват уже реальной цели. Его запланировано на середину 2027 года.

Таким образом, Fire Point одновременно работает над несколькими направлениями: развивает навигацию, не зависящую от спутниковой связи, испытывает собственные ракеты и участвует в создании европейской системы противоракетной обороны. В то же время заявления о возможностях этих разработок и запланированных сроках их запуска пока основываются на словах руководителя компании. Об этом сообщает Reuters.

Силы обороны Украины нанесли удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ с помощью дальнобойных дронов-камикадзе FP-1. Об этом 30 октября сообщила компания Fire Point, которая разрабатывает и производит эти беспилотники.

В ночь на 11 сентября украинские ракеты FP-5 «Фламинго» поразили предприятие «Волгоградпромпроект» в российском Волгограде. После удара на территории объекта возник пожар.

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