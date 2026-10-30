На реках в четырёх областях Украины объявлен наивысший уровень опасности из-за маловодья

На некоторых украинских реках наблюдается критически низкий уровень воды. Укргидрометцентр предупредил о сохранении опасной ситуации с 31 октября по 13 ноября.

Самый высокий, III уровень опасности — коричневый — объявлен для рек суббассейна Припяти в Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Также предупреждение касается отдельных рек бассейна Днестра, Сяна и Западного Буга во Львовской и Волынской областях.

По данным синоптиков, уровни воды на отдельных участках будут близки к самым низким за весь период наблюдений, а местами могут опуститься еще ниже. На некоторых малых реках возможно полное прекращение стока.

«III уровень опасности — коричневый», — подчеркнули в Укргидрометцентре.

Такой уровень предупреждения свидетельствует о значительном дефиците воды и маловодье. В критических условиях уровень воды может опускаться ниже проектных отметок водозаборов и насосных станций, а также затруднять судоходство.

Источник: Украинский гидрометцентр в Facebook

В первой половине октября ситуация на многих реках Украины оставалась сложной из-за низкого уровня воды. По оценке УкрГМЦ, в некоторых местах ее было настолько мало, что это создавало угрозу для функционирования речных экосистем.

В Киевской области полностью пересохла река Буча, являющаяся левым притоком Ирпеня.

Напомним, озеро Свитязь на Волыни заметно обмелело: вода на отдельных участках отошла от береговой линии на десятки метров, а часть территорий, которые ранее были затоплены, теперь стала доступной для пешего прохода.

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