НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, которая систематически давала взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов. По версии следствия, за эти деньги участники группировки получали возможность беспрепятственно вести незаконный бизнес — от мошеннических колл-центров до продажи наркотиков и изготовления фальшивых денег. В состав организации, по данным антикоррупционных органов, входили не менее 12 человек.

Операция получила название «Карфаген». По информации НАБУ и САП, участники преступной организации наладили систему передачи неправомерной выгоды должностным лицам, которые должны были обеспечивать им защиту от вмешательства правоохранительных органов. Речь идет о высокопоставленных должностных лицах Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора и Национальной полиции.

По данным следствия, организатором группировки был мужчина, который ранее неоднократно осуждался. Он привлек к преступной деятельности не только представителей правоохранительных органов, но и людей из криминальной среды. Вместе они создали систему, которая позволяла незаконному бизнесу работать под прикрытием тех, кто должен был бы пресекать такие преступления.

Каким незаконным бизнесом занималась группировка

Среди основных направлений деятельности организации были мошеннические колл-центры. Их сотрудники обманывали граждан Украины и иностранцев. Благодаря договоренностям с правоохранителями участники группировки могли беспрепятственно продолжать эту деятельность. Также организация, по данным НАБУ и САП, была причастна к продаже наркотических средств. Еще одним направлением стало незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

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Однако деятельность группировки не ограничивалась финансовыми преступлениями и незаконной торговлей. Следствие установило, что его участники также организовывали спланированные нападения, похищения людей и нанесение телесных повреждений. Такие действия, по информации антикоррупционных органов, совершались в интересах самой преступной организации.

Кто входил в преступную организацию

По предварительным данным НАБУ и САП, в группировку было вовлечено не менее 12 человек. Среди них — организатор, представители криминальной среды и действующие высокопоставленные чиновники нескольких правоохранительных структур. Таким образом, следствие проверяет не только деятельность людей, которые непосредственно занимались незаконным бизнесом, но и возможное участие должностных лиц, которые должны были обеспечивать им защиту. Именно систематическая передача взяток и использование служебного положения, по версии следствия, позволяли организации длительное время работать.

В настоящее время НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции «Карфаген». В то же время все приведенные обстоятельства являются версией следствия. Виновность конкретных лиц должен установить суд. Об этом сообщает НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из департаментов Офиса Генерального прокурора. Его подозревают в участии в преступной организации, разоблаченной в ходе масштабной спецоперации «Карфаген», которая касалась незаконного «крышевания» мошеннических колл-центров.

Напомним, что уволенная начальница отдела Черкасской областной прокуратуры Виктория Дидич, которая является родной сестрой Сергея Кропивы — главного подозреваемого в расследовании НАБУ «Карфаген», причастна к «наезду» на производителя куриного мяса в Черкасской области.

Напомним, водитель Кропивы вышел из СИЗО под залог в 3 млн грн по делу «Карфаген».

Прокурор САП опроверг, что Кропива находился в командировке во Львове.

Фигурант расследования НАБУ прокурор Кропива в 42 года через суд добился пенсии в 300 тысяч.

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