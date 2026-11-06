ГБР объявило о предъявлении подозрения офицеру ВСУ, которая снималась в шоу «МастерШеф» вместо того, чтобы лечиться

Старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины подозревают в незаконном получении почти 250 тысяч гривен денежного довольствия за период, когда она фактически не находилась на стационарном лечении. По версии следствия, вместо лечения военнослужащая участвовала в съемках кулинарного шоу «МастерШеф» и путешествовала по Украине.

Согласно материалам расследования, с апреля по август 2025 года офицер официально находилась на стационарном лечении в одном из военно-медицинских учреждений. Однако большую часть этого времени она фактически проводила за пределами больницы.

Следователи установили, что военнослужащая находилась в Киеве, Харькове и Одесской области, занималась личными делами, а также участвовала в съемках популярного телевизионного проекта «МастерШеф».

В то же время командование воинской части считало, что женщина проходит лечение, и продолжало начислять ей денежное довольствие.

По подсчетам следствия, в результате этого государству был нанесен ущерб почти на 250 тысяч гривен.

Сотрудники ГБР сообщили старшему лейтенанту о подозрении.

За инкриминируемое правонарушение ей может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГБР.

Напомним, в Украине судят офицера, которую подозревают в уклонении от службы под видом лечения. По данным следствия, в течение нескольких месяцев она якобы находилась на больничном, а фактически участвовала в съемках кулинарного шоу МастерШеф. В случае доказательства вины женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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