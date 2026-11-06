乌克兰武装部队一名上尉被怀疑在实际上并未接受住院治疗期间，非法领取了近25万格里夫纳的津贴。 据调查称，该军官本应接受治疗，却参与了烹饪节目《MasterChef》的录制，并在乌克兰各地旅行。

根据调查材料显示，2025年4月至8月期间，该军官名义上在某军事医疗机构接受住院治疗。然而，在此期间的大部分时间里，她实际上都身处医院之外。

调查人员查明，该女军官曾出现在基辅、哈尔科夫及敖德萨州，处理个人事务，并参与了热门电视节目《厨艺大师》的录制。

与此同时，部队指挥部误以为该女子正在接受治疗，因此继续向其发放津贴。

据调查估算，此举给国家造成了近25万格里夫纳的损失。

国家调查局工作人员已向该中尉通报了涉嫌犯罪的事实。

根据被指控的违法行为，她可能面临五至十年有期徒刑。

乌克兰国家调查局（DBR）通报了这一消息。

需要指出的是，乌克兰目前正在审理一名涉嫌以治疗为名逃避服役的女军官。 据调查显示，她表面上数月来一直处于病假状态，实际上却参与了烹饪节目《MasterChef》的录制。若罪名成立，该女子将面临最高10年的监禁。

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