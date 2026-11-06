乌克兰导演科马罗夫斯基讲述了抗击皮肤癌的细节

乌克兰导演奥列克西·科马罗夫斯基分享了关于抗击皮肤癌的最新细节。在确诊后，他确定了后续治疗方案，目前正在为手术做准备。此外，这位导演还调整了一些生活习惯。

科马罗夫斯基坦言，尽管家族中曾有过类似病例，但他并未料到自己会罹患此病。对他来说，最出乎意料的是，恶性肿瘤竟然出现在了脸上。

在提供的片段中，没有关于疾病分期以及导演放弃了哪些具体习惯的信息，因此未补充这些细节。

科马罗夫斯基并未透露具体的疾病分期，但指出目前病情发展并不激进。据这位导演称，他决心康复，并深知及时治疗和后续随访的重要性。

“我确实没有感受到人们在病情非常恶性或其他严重阶段时所经历的那种感觉。我会活下去。只要不拖延，及时做好一切并坚持随访，”阿列克谢说道。

确诊后，这位导演还决定改变生活方式。特别是，他不得不放弃以前非常喜欢的日光浴。与此同时，科马罗夫斯基希望借自己的经历提醒他人，关注健康的重要性。

“我已经接受了这一事实。我有行动计划和具体的治疗方案。我已经禁止自己做某些事情：晒太阳。我以前非常喜欢晒太阳。 阳光对我来说是禁忌。但那些曾与病魔抗争的名人给了我启发。我无法隐瞒这一点，只能坦率地说：是的，这是事实，请不要重蹈我的覆辙。 现在，我有了动力去提醒大家这一点，”这位导演说道。

目前，奥列克西用创可贴遮住了脸上的患处。他并不试图掩饰外貌的变化，也对未来可能出现的术后后遗症持坦然态度。 据他所说，手术痕迹会很明显，但疾病目前并未剥夺他的活力和工作热情。

“我可以贴着这样的创可贴出门，无需向任何人解释什么。现在我正在为手术做准备。术后情况可能会比较严重。 不过没关系，一切正常。在这个阶段，它并没有消耗我的体力。我精力充沛。虽然它本可能让我精神上受挫，但我振作起来，现在工作时反而更有干劲了，”科马罗夫斯基坦言。

这位导演在接受“RBC-乌克兰”采访时谈到了这一点。

无痛且无症状的皮肤癌——导演阿列克谢·科马罗夫斯基的故事。

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