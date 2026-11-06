Ukraiński reżyser Komarowski opowiedział o szczegółach swojej walki z rakiem skóry

Ukraiński reżyser Ołeksij Komarowski podzielił się nowymi szczegółami dotyczącymi walki z rakiem skóry. Po ogłoszeniu diagnozy podjął decyzję co do dalszego leczenia i obecnie przygotowuje się do operacji. Reżyser zmienił również niektóre ze swoich nawyków.

Komarowski przyznał, że nie spodziewał się, iż zmierzy się z taką chorobą, chociaż w jego rodzinie zdarzały się już podobne przypadki. Szczególnie nieoczekiwane było dla niego to, że nowotwór pojawił się na twarzy.

W przedstawionym fragmencie nie ma informacji na temat stadium choroby ani konkretnych nawyków, z których zrezygnował reżyser, dlatego nie podał tych szczegółów.

Komarowski nie podał konkretnego stadium choroby, zaznaczył jednak, że na razie nie ma ona agresywnego przebiegu. Według reżysera jest on nastawiony na wyzdrowienie i rozumie znaczenie terminowego leczenia oraz dalszej obserwacji.

„Zdecydowanie nie odczuwałem tego, co odczuwają ludzie w bardzo agresywnych lub innych poważnych stadiach choroby. Będę żył. Jeśli nie zaniedbam leczenia, zrobię wszystko na czas i będę się poddawał obserwacji” – powiedział Aleksiej.

Po postawieniu diagnozy reżyser postanowił również zmienić styl życia. W szczególności musiał zrezygnować z opalania, które wcześniej bardzo lubił. Jednocześnie Komarowski chce wykorzystać swoją historię, aby przypomnieć innym o tym, jak ważne jest dbanie o zdrowie.

„Już się z tym pogodziłem. Mam plan działania i konkretne kroki. Zakazałem sobie już pewnych rzeczy: opalania. Bardzo lubiłem się opalać. Słońce jest dla mnie zabronione. Zainspirowały mnie jednak znane osoby, które zmagały się z tym problemem. Nie mogę tego ukrywać i po prostu muszę powiedzieć: tak, to prawda, nie powtarzajcie moich błędów. Teraz mam motywację, by przypominać o tym ludziom” – powiedział reżyser.

Obecnie Aleksiej zakrywa dotknięty chorobą obszar twarzy plastrem. Nie próbuje ukrywać zmian w wyglądzie i spokojnie podchodzi do przyszłych skutków operacji. Jak twierdzi, zabieg będzie widoczny, jednak choroba nie odbiera mu obecnie energii ani chęci do pracy.

„Mogę chodzić z takim plastrem i nikomu niczego nie wyjaśniać. Teraz przygotowuję się do operacji. Po operacji będzie to w ogóle spora sprawa. Ale nic, wszystko w porządku. Na tym etapie nie odbiera mi sił. Jestem pełen energii. Mogła mnie złamać psychicznie, ale zebrałem się w sobie i pracuję z jeszcze większą inspiracją” – wyznał Komarowski.

Reżyser opowiedział o tym w wywiadzie dla „RBC-Ukraina”.

Rak skóry bez bólu i objawów — historia reżysera Aleksieja Komarowskiego.

Czytaj nas na