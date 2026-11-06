Украинский режиссёр Комаровский рассказал подробности борьбы с раком кожи

Украинский режиссёр Алексей Комаровский поделился новыми подробностями о борьбе с раком кожи. После постановки диагноза он определился с дальнейшим лечением и сейчас готовится к операции. Также режиссёр пересмотрел некоторые свои привычки.

Комаровский признался, что не ожидал столкнуться с таким заболеванием, хотя в его семье уже были подобные случаи. Особенно неожиданным для него стало то, что злокачественное образование появилось на лице.

В приведённом фрагменте нет информации о стадии заболевания и конкретных привычках, от которых отказался режиссёр, поэтому эти подробности не приводятся.

Комаровский не стал называть конкретную стадию заболевания, однако отметил, что на данный момент оно не имеет агрессивного течения. По словам режиссера, он настроен на выздоровление и понимает важность своевременного лечения и дальнейшего наблюдения.

«Я точно не испытал того, что испытывают люди на очень агрессивных или других серьезных стадиях. Жить я буду. Если не запущу болезнь, все вовремя сделаю и буду следить», — поделился Алексей.

После постановки диагноза режиссёр также решил изменить образ жизни. В частности, ему пришлось отказаться от загара, который раньше он очень любил. В то же время Комаровский хочет использовать свою историю, чтобы напомнить другим о важности внимательного отношения к здоровью.

«Я уже смирился. Есть план действий и конкретные меры. Я уже запретил себе некоторые вещи: загар. Я очень любил загорать. Солнце — для меня запретная вещь. Но меня вдохновили те известные люди, которые боролись с этим. Я не могу это скрыть, и мне нужно просто сказать: да, это так, не повторяйте моих ошибок. Теперь у меня есть мотивация напомнить об этом людям», — рассказал режиссёр.

Сейчас поражённый участок на лице Алексей прикрывает пластырем. Он не пытается скрывать изменения во внешности и спокойно относится к будущим послеоперационным последствиям. По его словам, вмешательство будет заметным, однако болезнь пока не лишает его энергии и желания работать.

«Я могу ходить с таким пластырем и никому ничего не объяснять. Сейчас готовлюсь к операции. После операции будет вообще такая большая штука. Но ничего, всё нормально. На этой стадии она не отнимает сил. Я полон энергии. Она могла бы сломить меня морально, но я собрался и работаю, черпая ещё больше вдохновения», — признался Комаровский.

Об этом режиссёр рассказал в интервью «РБК-Украина».

Рак кожи без боли и симптомов — история режиссера Алексея Комаровского.

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