乌克兰安全局已完成对情报总局一名军官的搜查。该军官已被解开手铐，当局未对其提出指控，也无计划将其拘留。

律师马西·奈耶姆在Facebook上通报了这一消息。据他称，搜查期间，执法人员扣押了若干电子设备，其中存储有公务信息。此外，该军人还收到了传唤通知书，要求其接受讯问。

奈耶姆补充道，在调查行动初期，其委托人曾遭到人身暴力威胁。该律师表示，今后将继续维护这名军人的合法权益。

此次搜查是针对2026年夏季摩纳哥事件的刑事诉讼程序的一部分。乌克兰安全局（SBU）和国家警察参与了调查工作，该案件由总检察长办公室负责程序指导。

消息来源：马西·奈耶姆（Facebook）。

乌克兰国防部情报总局的一名工作人员正在接受紧急搜查，据初步消息，此次搜查可能与“摩纳哥”案有关。11月6日上午，律师马西·奈耶姆通报了这一消息。

此外，奈耶姆表示，根据法律规定，执法人员本应等待情报总局内部安全部门的代表到场，但他们并未这样做。

6月29日，摩纳哥发生一起爆炸事件，乌克兰商人瓦迪姆·叶尔莫拉耶夫在爆炸中受重伤。

6月29日在摩纳哥遭遇暗杀未遂的乌克兰商人瓦迪姆·耶尔莫拉耶夫表示，他不知道谁可能是此次袭击的幕后指使者。 与此同时，他推测，与国防部情报总局有关联的人员可能参与了此次犯罪的策划。

调查人员正在核查关于呼叫中心涉嫌参与瓦迪姆·叶尔莫拉耶夫在摩纳哥遇袭事件的说法。

关注我们在