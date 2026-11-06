Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zakończyła przeszukanie w mieszkaniu żołnierza Głównego Zarządu Wywiadu. Został on zwolniony z kajdanek, nie postawiono mu zarzutów i nie planuje się jego zatrzymania.

Informację tę podał adwokat Masi Najem na Facebooku. Według niego podczas przeszukania funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli urządzenia elektroniczne, na których przechowywane są między innymi informacje służbowe. Żołnierzowi wręczono również wezwanie na przesłuchanie.

Najem dodał, że na początku czynności śledczych jego klientowi grożono przemocą fizyczną. Adwokat oświadczył, że będzie nadal bronił praw żołnierza.

Przeszukanie przeprowadzono w ramach postępowania karnego dotyczącego wydarzeń w Monako latem 2026 roku. W działania śledcze zaangażowane są Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Policja Narodowa, a kierownictwo procesowe sprawuje Biuro Prokuratora Generalnego.

Źródło: Masi Nayem (Facebook).

W mieszkaniu pracownika Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy przeprowadzana jest pilna rewizja, która – według wstępnych informacji – może dotyczyć sprawy „Monako”. Poinformował o tym rano 6 listopada adwokat Masi Najem.

Najem stwierdził również, że zgodnie z prawem funkcjonariusze organów ścigania powinni byli poczekać na przedstawicieli służb bezpieczeństwa wewnętrznego GUR, jednak tego nie zrobili.

29 czerwca w Monako doszło do wybuchu, w wyniku którego poważnie ranny został ukraiński biznesmen Wadim Jermolajew.

Ukraiński biznesmen Wadim Jermolajew, na którego 29 czerwca dokonano zamachu w Monako, oświadczył, że nie wie, kto mógł zlecić ten atak. Jednocześnie przypuszcza, że w organizację przestępstwa mogły być zaangażowane osoby powiązane z Głównym Zarządem Wywiadu Ministerstwa Obrony.

Śledztwo bada hipotezę o udziale call center w zamachu na Wadima Jermolajewa w Monako.

Czytaj nas na