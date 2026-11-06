Обыск у сотрудника ГУР завершен, его не будут задерживать — Найем

Служба безопасности Украины завершила обыск у военнослужащего Главного управления разведки. Его освободили от наручников, подозрение не предъявляли и задерживать не планируют.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook. По его словам, во время обыска правоохранители изъяли электронные устройства, на которых, в частности, хранится служебная информация. Также военнослужащему вручили повестку на допрос.

Найем добавил, что в начале следственных действий его клиенту угрожали физическим насилием. Адвокат заявил, что и в дальнейшем будет защищать права военнослужащего.

Обыск проводился в рамках уголовного производства по событиям в Монако летом 2026 года. К следственным действиям привлечены СБУ и Национальная полиция, процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Источник: Маси Найем (Facebook).

У сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины проводят срочный обыск, который, по предварительной информации, может касаться дела «Монако». Об этом утром 6 ноября сообщил адвокат Маси Найем.

Также Найем заявил, что, согласно закону, правоохранители должны были дождаться представителей внутренней безопасности ГУР, однако этого не сделали.

29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого серьезно пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого 29 июня было совершено покушение в Монако, заявил, что не знает, кто мог быть заказчиком нападения. В то же время он предполагает, что к организации преступления могли быть причастны люди, связанные с Главным управлением разведки Минобороны.

Следствие проверяет версию о причастности колл-центров к покушению на Вадима Ермолаева в Монако.

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