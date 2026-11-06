В Тернополе арестован мужчина, удерживавший заложников в магазине

Тернопольский городской районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права освобождения под залог в отношении 53-летнего местного жителя, который 5 ноября вошел с оружием в торговую точку, угрожал посетителям и незаконно лишил их свободы.

Злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан спецназовцами КОРД в ходе специальной полицейской операции.

Следователи полиции объявили задержанному подозрение в незаконном лишении свободы человека, угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа и хулиганстве с применением оружия. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Источник: Национальная полиция Украины.

Напомним, 5 ноября в Тернополе вооруженный мужчина запер руководительницу магазина в служебном кабинете. После этого из помещения раздались два выстрела. На месте происшествия правоохранители проводят спецоперацию по задержанию мужчины. Полиция призывает граждан не приближаться к месту инцидента и держаться от него подальше.

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