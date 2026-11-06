W Ternopilu zatrzymano mężczyznę, który przetrzymywał zakładników w sklepie

Sąd Miejsko-Rejonowy w Ternopilu zastosował środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją wobec 53-letniego mieszkańca miasta, który 5 listopada wszedł z bronią do punktu handlowego, groził klientom i bezprawnie pozbawił ich wolności.

Sprawca, który znajdował się w stanie nietrzeźwości, został zatrzymany przez funkcjonariuszy jednostki specjalnej KORD podczas specjalnej operacji policyjnej.

Śledczy policji postawili zatrzymanemu zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, groźby lub użycia przemocy wobec funkcjonariusza organów ścigania oraz chuligaństwa z użyciem broni. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności na okres do 7 lat.

Źródło: Narodowa Policja Ukrainy.

Przypomnijmy, że 5 listopada w Ternopilu uzbrojony mężczyzna zamknął kierowniczkę sklepu w gabinecie służbowym. Następnie z pomieszczenia rozległy się dwa strzały. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze prowadzą operację specjalną mającą na celu zatrzymanie mężczyzny. Policja apeluje do obywateli, aby nie zbliżali się do miejsca zdarzenia i trzymali się od niego z daleka.

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