Число студентов-мужчин в возрасте старше 25 лет в Украине выросло более чем в семь раз

В Украине в настоящее время обучаются 217 770 мужчин в возрасте от 25 лет. До полномасштабного вторжения, в 2021–2022 учебном году, их было около 30 тысяч.

Об этом сообщил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак. По его словам, в отдельных университетах мужчины этой возрастной категории составляют до 98% всех студентов.

ГСКАО продолжит проверки высших учебных заведений, чтобы выявить случаи, когда поступление или формальное обучение используются для получения отсрочки от мобилизации.

Следующий анализ ситуации запланирован на январь 2027 года.

Источник: Education.ua

В Украине неоднократно фиксировались случаи, когда у студентов требовали 15 тысяч долларов за сохранение отсрочки от мобилизации. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, к таким требованиям были причастны представители ТЦК и СП.

С 1 сентября 2026 года академические стипендии для студентов профессионального, предвузовского и высшего образования в Украине вырастут вдвое. Соответствующие изменения в систему стипендиального обеспечения утвердил Кабинет Министров Украины.

В Украине после проверок высших учебных заведений с обучения были отчислены почти 30 тысяч студентов-мужчин. Очная форма обучения дает право на отсрочку от мобилизации для мужчин в возрасте старше 25 лет, что и стало основанием для усиленных проверок.

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