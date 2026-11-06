Кількість студентів-чоловіків віком понад 25 років в Україні зросла більш ніж у сім разів

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В Україні нині навчаються 217 770 чоловіків віком від 25 років. До повномасштабного вторгнення, у 2021–2022 навчальному році, їх було близько 30 тисяч.

Про це повідомив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак. За його словами, в окремих університетах чоловіки цієї вікової категорії становлять до 98% усіх студентів.

ДСЯО продовжить перевірки закладів вищої освіти, щоб виявити випадки, коли вступ або формальне навчання використовують для отримання відстрочки від мобілізації.

Наступний аналіз ситуації запланований на січень 2027 року.

Джерело: Education.ua

В Україні неодноразово фіксували випадки, коли у студентів вимагали $15 тисяч за збереження відстрочки від мобілізації. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, до таких вимог були причетні представники ТЦК та СП.

З 1 вересня 2026 року академічні стипендії для студентів професійної, фахової передвищої та вищої освіти в Україні зростуть удвічі. Відповідні зміни до системи стипендіального забезпечення ухвалив Кабінет Міністрів України.

В Україні після перевірок закладів вищої освіти з навчання були відраховані майже 30 тисяч студентів-чоловіків. Очна форма навчання надає право на відстрочку від мобілізації для чоловіків віком понад 25 років, що і стало підставою для посилених перевірок.

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