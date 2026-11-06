W Ukrainie studiuje obecnie 217 770 mężczyzn w wieku od 25 lat. Przed rozpoczęciem pełnej inwazji, w roku akademickim 2021–2022, było ich około 30 tysięcy.

Informację tę podał przewodniczący Państwowej Służby ds. Jakości Edukacji Rusłan Gurak. Według niego na niektórych uczelniach mężczyźni z tej grupy wiekowej stanowią nawet 98% wszystkich studentów.

Państwowa Służba Jakości Edukacji będzie kontynuować kontrole uczelni wyższych w celu wykrycia przypadków, w których przyjęcie na studia lub formalna nauka są wykorzystywane do uzyskania odroczenia od mobilizacji.

Kolejna analiza sytuacji zaplanowana jest na styczeń 2027 roku.

Źródło: Education.ua

W Ukrainie wielokrotnie odnotowywano przypadki, w których od studentów żądano 15 tysięcy dolarów za utrzymanie odroczenia od mobilizacji. Według pełnomocnika Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinetsa, w takie żądania byli zamieszani przedstawiciele TCC i SP.

Od 1 września 2026 r. stypendia akademickie dla studentów kształcenia zawodowego, przedwyższego i wyższego w Ukrainie wzrosną dwukrotnie. Odpowiednie zmiany w systemie stypendialnym zostały przyjęte przez Radę Ministrów Ukrainy.

W Ukrainie, w wyniku kontroli uczelni wyższych, z listy studentów skreślono prawie 30 tysięcy mężczyzn. Studia stacjonarne uprawniają mężczyzn w wieku powyżej 25 lat do odroczenia mobilizacji, co stało się podstawą do przeprowadzenia wzmożonych kontroli.

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