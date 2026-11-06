Дитина чекала на госпіталізацію понад 18 годин — на Кіровоградщині підозрюють матір

На Кіровоградщині дев’ятирічний хлопчик перекинув на себе окріп із чайника та отримав опіки 32% поверхні тіла. Дитину доправили до лікарні лише через понад 18 годин після травмування. Матері повідомили про підозру в злісному невиконанні обов’язків із догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків.

За даними слідства, нещасний випадок стався у травні. Дев’ятирічний хлопчик перечепився через шнур чайника, який звисав до підлоги, і перекинув на себе окріп. Сам чайник був несправним, без кришки та стояв у місці, доступному для дітей. Унаслідок цього дитина отримала опіки 32% поверхні тіла та опіковий шок. Судово-медична експертиза встановила, що травми були тяжкими й небезпечними для життя.

Після інциденту мати зателефонувала педіатру. На прохання лікарки вона надіслала фотографії ушкоджень хлопчика. Побачивши стан дитини, медикиня наполягла на негайній госпіталізації та попередила, що в разі відмови звернеться до поліції. Однак хлопчика доправили до лікарні лише через понад 18 годин після отримання опіків. Саме затримка з наданням медичної допомоги стала однією з обставин, які перевіряють правоохоронці.

У яких умовах проживала родина

У сім’ї виховують трьох дітей: постраждалого хлопчика, якому зараз 10 років, його восьмирічну сестру та трирічного брата. Разом із ними проживає вітчим. За інформацією прокуратури, родина перебуває у складних життєвих обставинах і перебуває на обліку соціальних служб. Фахівці неодноразово відвідували сім’ю. Під час цих візитів вони звертали увагу дорослих на необхідність покращити умови проживання та належно доглядати за дітьми.

Слідство перевіряє, чи виконувала мати свої батьківські обов’язки та чи могла належна увага до безпеки дітей запобігти травмуванню хлопчика. Також правоохоронці з’ясовують обставини, за яких дитина так довго не отримувала необхідної медичної допомоги.

Що загрожує матері

Жінці повідомили про підозру за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції №1 Кропивницького районного управління поліції ГУНП у Кіровоградській області. Процесуальне керівництво здійснює Знам’янська окружна прокуратура.

Водночас повідомлення про підозру не означає, що жінку вже визнали винною. Відповідно до статті 62 Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її провину не доведуть у законному порядку та не встановлять обвинувальним вироком суду. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

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