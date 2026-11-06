Ребёнок ждал госпитализации более 18 часов — в Кировоградской области подозревают мать

В Кировоградской области девятилетний мальчик опрокинул на себя кипяток из чайника и получил ожоги 32 % поверхности тела. Ребёнка доставили в больницу только спустя более 18 часов после травмы. Матери сообщили о подозрении в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребёнком, что привело к тяжким последствиям.

По данным следствия, несчастный случай произошел в мае. Девятилетний мальчик споткнулся о шнур чайника, свисавший до пола, и опрокинул на себя кипяток. Сам чайник был неисправен, без крышки и стоял в месте, доступном для детей. В результате ребенок получил ожоги 32% поверхности тела и ожоговый шок. Судебно-медицинская экспертиза установила, что травмы были тяжелыми и опасными для жизни.

После инцидента мать позвонила педиатру. По просьбе врача она прислала фотографии повреждений мальчика. Увидев состояние ребенка, врач настояла на немедленной госпитализации и предупредила, что в случае отказа обратится в полицию. Однако мальчика доставили в больницу только спустя более 18 часов после получения ожогов. Именно задержка с оказанием медицинской помощи стала одним из обстоятельств, которые проверяют правоохранительные органы.

В каких условиях проживала семья

В семье воспитывают троих детей: пострадавшего мальчика, которому сейчас 10 лет, его восьмилетнюю сестру и трехлетнего брата. Вместе с ними проживает отчим. По информации прокуратуры, семья находится в сложных жизненных обстоятельствах и стоит на учете в социальных службах. Специалисты неоднократно посещали семью. Во время этих визитов они обращали внимание взрослых на необходимость улучшить условия проживания и должным образом ухаживать за детьми.

Следствие проверяет, выполняла ли мать свои родительские обязанности и могло ли должное внимание к безопасности детей предотвратить травмирование мальчика. Также правоохранители выясняют обстоятельства, при которых ребенок так долго не получал необходимой медицинской помощи.

Что грозит матери

Женщине сообщили о подозрении по статье 166 Уголовного кодекса Украины — злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия. Досудебное расследование проводят следователи отделения полиции №1 Кропивницкого районного управления полиции ГУНП в Кировоградской области. Процессуальное руководство осуществляет Знаменская окружная прокуратура.

В то же время уведомление о подозрении не означает, что женщину уже признали виновной. В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не будет установлена обвинительным приговором суда. Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура.

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