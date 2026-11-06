Генерал СБУ Сергей Дука перед обыском рубил телефоны топором и оказывал сопротивление детективам

Заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука и его вооруженная охрана оказали сопротивление детективам Национального антикоррупционного бюро Украины во время проведения обыска по месту его жительства.

Об этом 6 ноября сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась во время судебного заседания по избранию меры пресечения генералу. По данным следствия, при прибытии сотрудников НАБУ 5 ноября в 5:30 подозреваемый и его охранники зарядили патроны в патронники оружия, направили лазерные указатели на детективов и в течение двух часов блокировали доступ в помещение, прикрываясь постановлением о принятии мер безопасности.

В это время генерал Дука уничтожал вещественные доказательства, в частности, разрубал мобильные телефоны топором. Чиновника задержали 5 ноября около 13:00, по факту сопротивления сотрудникам НАБУ зарегистрировано уголовное производство, а вопрос об избрании меры пресечения должен быть решен судом до 13:00 субботы, 7 ноября.

Источник: ЦПК.

Высший антикоррупционный суд разделил заседание по избранию меры пресечения генералу Службы безопасности Украины Сергею Дуке, фигурирующему в деле «Карфаген», на открытую и закрытую части.

Охрана заместителя руководителя Департамента защиты национального государства СБУ Сергея Дуки угрожала оружием детективам НАБУ, которые в среду утром проводили обыск у чиновника. Об этом сообщает Суспильне.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку.

Первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, задержанный детективами НАБУ в рамках спецоперации «Карфаген», ранее фигурировал в резонансном ДТП с участием бывшего народного депутата Олега Ляшко.

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