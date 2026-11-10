Рада утвердила изменения в системе льготного проезда в общественном транспорте

Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий переход к адресным денежным выплатам вместо действующей системы предоставления льгот на проезд.

За соответствующее решение во втором чтении и в целом проголосовали 235 народных депутатов.

Документ также предусматривает создание единой автоматизированной системы учета оплаты проезда. Основным подтверждением права на льготный проезд должен стать электронный билет.

Источник: Верховная Рада Украины

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского об обсуждении с правительством возможности введения бесплатного проезда в наземном общественном транспорте столицы. Также мэр отреагировал на планы по формированию резерва автобусов для Киева.

Напомним, в столице впервые стоимость проезда на частном маршруте достигла 30 грн. Новый тариф ввели на маршрутке №503, которая курсирует от метро «Красный хутор» до улицы Митрополита Шептицкого.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру разработать программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте столицы и обеспечить достаточный резерв автобусов.

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