Рада утвердила изменения в системе льготного проезда в общественном транспорте
Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий переход к адресным денежным выплатам вместо действующей системы предоставления льгот на проезд.
За соответствующее решение во втором чтении и в целом проголосовали 235 народных депутатов.
Документ также предусматривает создание единой автоматизированной системы учета оплаты проезда. Основным подтверждением права на льготный проезд должен стать электронный билет.
Источник: Верховная Рада Украины
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского об обсуждении с правительством возможности введения бесплатного проезда в наземном общественном транспорте столицы. Также мэр отреагировал на планы по формированию резерва автобусов для Киева.
Напомним, в столице впервые стоимость проезда на частном маршруте достигла 30 грн. Новый тариф ввели на маршрутке №503, которая курсирует от метро «Красный хутор» до улицы Митрополита Шептицкого.
Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру разработать программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте столицы и обеспечить достаточный резерв автобусов.