Рада ухвалила зміни до системи пільгового проїзду в громадському транспорті
Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає перехід до адресних грошових виплат замість чинної системи надання пільг на проїзд.
За відповідне рішення у другому читанні та в цілому проголосували 235 народних депутатів.
Документ також передбачає створення єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Основним підтвердженням права на пільговий проїзд має стати електронний квиток.
Джерело: Верховна Рада України
Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про обговорення з урядом можливості запровадження безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті столиці. Також мер відреагував на плани щодо формування резерву автобусів для Києва.
Нагадаємо, у столиці вперше вартість проїзду на приватному маршруті сягнула 30 грн. Новий тариф запровадили на маршрутці №503, яка курсує від метро «Червоний хутір» до вулиці Митрополита Шептицького.
Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру розробити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті столиці та забезпечити достатній резерв автобусів.