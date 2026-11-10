Рада ухвалила зміни до системи пільгового проїзду в громадському транспорті

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Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає перехід до адресних грошових виплат замість чинної системи надання пільг на проїзд.

За відповідне рішення у другому читанні та в цілому проголосували 235 народних депутатів.

Документ також передбачає створення єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Основним підтвердженням права на пільговий проїзд має стати електронний квиток.

Джерело: Верховна Рада України

Міський голова Києва Віталій Кличко прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про обговорення з урядом можливості запровадження безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті столиці. Також мер відреагував на плани щодо формування резерву автобусів для Києва.

Нагадаємо, у столиці вперше вартість проїзду на приватному маршруті сягнула 30 грн. Новий тариф запровадили на маршрутці №503, яка курсує від метро «Червоний хутір» до вулиці Митрополита Шептицького.

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру розробити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті столиці та забезпечити достатній резерв автобусів.

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