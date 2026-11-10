Rada przyjęła zmiany w systemie ulgowych przejazdów w transporcie publicznym

Rada Najwyższa poparła projekt ustawy, który przewiduje przejście na ukierunkowane świadczenia pieniężne zamiast obecnego systemu ulg w transporcie publicznym.

Za przyjęciem tej decyzji w drugim czytaniu i w całości zagłosowało 235 posłów.

Dokument przewiduje również utworzenie jednolitego, zautomatyzowanego systemu rozliczania opłat za przejazdy. Głównym dowodem uprawniającym do ulgowego przejazdu ma stać się bilet elektroniczny.

Źródło: Rada Najwyższa Ukrainy

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko skomentował oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego dotyczące rozmów z rządem na temat możliwości wprowadzenia bezpłatnych przejazdów w naziemnym transporcie publicznym stolicy. Burmistrz odniósł się również do planów utworzenia rezerwy autobusów dla Kijowa.

Przypomnijmy, że w stolicy po raz pierwszy opłata za przejazd na prywatnej trasie osiągnęła 30 hrywien. Nową taryfę wprowadzono na trasie minibusu nr 503, który kursuje od stacji metra „Czerwony Chutir” do ulicy Metropolity Sheptyckiego.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zlecił premierowi opracowanie programu bezpłatnych przejazdów w miejskim transporcie naziemnym stolicy oraz zapewnienie wystarczającej rezerwy autobusów.

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