Zastępca szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergiej Duka oraz jego uzbrojona ochrona stawiali opór detektywom Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy podczas przeszukania w jego miejscu zamieszkania.

Informację tę podał 6 listopada prokurator Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej Mykoła Karas podczas posiedzenia sądu w sprawie zastosowania środka zabezpieczającego wobec generała. Według danych śledztwa, gdy 5 listopada o godz. 5:30 przybyli funkcjonariusze NABU, podejrzany i jego ochroniarze załadowali naboje do komór broni, skierowali wskaźniki laserowe na detektywów i przez dwie godziny blokowali dostęp do pomieszczenia, powołując się na postanowienie o podjęciu środków bezpieczeństwa.

W tym czasie generał Duka niszczył dowody rzeczowe, w szczególności rozłupując telefony komórkowe siekierą. Urzędnika zatrzymano 5 listopada około godziny 13:00; w sprawie stawiania oporu pracownikom NABU wszczęto postępowanie karne, a kwestia wyboru środka zabezpieczającego ma zostać rozstrzygnięta przez sąd do godziny 13:00 w sobotę, 7 listopada.

Źródło: CPC.

Wyższy Sąd Antykorupcyjny podzielił posiedzenie w sprawie wyboru środka zabezpieczającego wobec generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Siergieja Duki, który figuruje w sprawie „Kartagina”, na część jawną i niejawną.

Ochrona zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwa Narodowego SBU Siergieja Duki groziła bronią detektywom NABU, którzy w środę rano przeprowadzali przeszukanie w mieszkaniu urzędnika. Informuje o tym Suspilne.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa Departamentu Ochrony Państwa Narodowego SBU, generała Siergieja Dukę.

Pierwszy zastępca szefa Departamentu Ochrony Państwa Narodowego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergiej Duka, zatrzymany przez detektywów NABU w ramach operacji specjalnej „Kartagina”, był wcześniej zamieszany w głośny wypadek drogowy z udziałem byłego posła Olega Liaszka.

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