乌克兰安全局（SBU）将军谢尔盖·杜卡在搜查前用斧头砍断电话线，并抗拒侦探的搜查

乌克兰安全局（SBU）国家主权保护局副局长谢尔盖·杜卡及其武装保镖，在乌克兰国家反腐败局侦探对其住所进行搜查时予以抗拒。

11月6日，专门反腐败检察院检察官尼古拉·卡拉斯在针对该将军的羁押措施听证会上通报了这一情况。 据调查显示，11月5日5时30分，当乌克兰国家反腐败局（NABU）工作人员抵达时，嫌疑人及其保镖将子弹装入枪膛， 用激光瞄准器对准侦探，并以“采取安全措施”的决定为借口，在两个小时内封锁了进入该场所的通道。

在此期间，杜卡将军销毁了物证，特别是用斧头劈碎了手机。 该官员于11月5日约13:00被拘留，针对其抗拒国家反腐败局工作人员的行为已立案侦查，关于采取何种预防措施的问题应由法院在11月7日（周六）13:00前作出裁决。

来源：中央反腐败局。

最高反腐败法院将针对涉“迦太基”案的乌克兰安全局将军谢尔盖·杜卡的羁押措施听证会分为公开和非公开两部分。

周三上午，乌克兰国家安全局（SBU）国家主权保护部副主任谢尔盖·杜卡的保镖，曾向正在对其住所进行搜查的国家反腐败局（NABU）侦探持枪威胁。据公共电视台报道。

国家反腐败局（NABU）的侦探逮捕了乌克兰安全局（SBU）国家主权保护部第一副主任、将军谢尔盖·杜卡。

安全局国家主权保护部第一副主任谢尔盖·杜卡在国家反腐败局侦探开展的“迦太基”特别行动中被拘留，此前他曾卷入一起涉及前人民代表奥列格·利亚什科的轰动性交通事故。

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