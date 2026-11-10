В Ужгороде задержали бывшую руководительницу оккупационного «Донбасгаза»

Служба безопасности Украины задержала в Ужгороде бывшую сотрудницу оккупационного предприятия «Донбасгаз», которая сотрудничала с российскими захватчиками на временно оккупированной территории Донецкой области. Женщина приехала в Украину через третьи страны, чтобы уладить личные дела. Ее обнаружили в съемной квартире в Закарпатье.

По данным следствия, подозреваемая — жительница Волновахского района, которая до начала российской оккупации работала в сфере транспортировки и распределения энергоносителей.

После захвата поселка Донское она перешла на сторону врага, а впоследствии вошла в руководящий состав оккупационного концерна «Донбасгаз».

В течение 2022–2023 годов женщина возглавляла так называемый отдел управления газоснабжением и газификацией. На этой должности она занималась управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Следствие установило, что при участии фигурантки Россия «перерегистрировала» на оккупационный «Донбасгаз» комплекс сооружений, оборудования и другие материальные ценности захваченной части украинской газотранспортной системы.

Кроме того, женщина организовывала подключение местных абонентов к газоснабжению от российского оператора по так называемым тарифам «ДНР». По информации СБУ, такая деятельность должна была обеспечивать поступление средств в бюджет страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность подозреваемой, установили, что она въехала на подконтрольную Украине территорию через западную границу, и задержали ее в арендованном жилье в Ужгороде.

В ходе обыска правоохранители изъяли два мобильных телефона и флеш-накопитель с доказательствами сотрудничества с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины — пособничество государству-агрессору.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает СБУ.

Ранее бывшему доценту Донецкого национального университета, занявшему должность в оккупационной администрации, заочно сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности. По данным следствия, он причастен к изъятию сельскохозяйственных земель на захваченных территориях, которые впоследствии передают российским военным в качестве вознаграждения.

В Черкасской области разоблачили местного жителя, которого подозревают в государственной измене. По данным следствия, мужчина собирал и передавал российской ФСБ информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины.



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